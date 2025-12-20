Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και κρύο - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Σε συνθήκες προχωρημένου φθινοπώρου μπαίνει από σήμερα η χώρα με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως επεσήμανε σε ανάρτησή του στα social media ο γνωστός μετεωρολόγος, την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι πιο ισχυρά στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα.

Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά να επιμένει.

Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Με αυξανόμενο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι μετεωρολόγοι τις ατμοσφαιρικές διεργασίες που ενδέχεται να εκδηλωθούν προς το τέλος του έτους, περίπου μετά τις 28-29 Δεκεμβρίου.

Ένα σενάριο, που προς το παρόν βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα και όχι σε οριστική πρόγνωση, κερδίζει έδαφος: η πιθανή έλευση έντονου ψύχους και χιονοπτώσεων, ένα πραγματικό «αρκτικό ξίφος» που θα μπορούσε να διασχίσει την Ευρώπη.

Κλειδί της εξέλιξης φαίνεται να είναι η πιθανότητα ανόδου και εγκατάστασης ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κυρίως ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Σκανδιναβία και τη Νορβηγική Θάλασσα.

Το σκανδιναβικό μπλοκάρισμα

Η διάταξη αυτή είναι γνωστή ως «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» και αποτελεί μηχανισμό καθοριστικής σημασίας για τον καιρό της Ευρώπης. Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων σε αυτή την περιοχή λειτουργεί σαν φράγμα, μπλοκάροντας τις ήπιες και υγρές ατλαντικές ροές και διακόπτοντας τη λεγόμενη ζωνική κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό έλξης πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Η θέση του αντικυκλώνα θα μπορούσε να επιτρέψει στις παγωμένες αρκτικο-ηπειρωτικές μάζες αέρα, που έχουν συσσωρευτεί πάνω από τις χιονοσκεπείς εκτάσεις της Ρωσίας και της Αρκτικής, να κινηθούν ανεμπόδιστα κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρόκειται για μια απλή ψυχρή εισβολή, αλλά για μια σοβαρή και εκτεταμένη μεταφορά ψύχους, σαφώς εντονότερη από τα μέχρι τώρα περάσματα κρύου στην ανατολική Ευρώπη.

Από την ανατολική Ευρώπη έως την Μεσόγειο

Η κάθοδος αυτών των αερίων μαζών θα επηρέαζε αρχικά την ανατολική Ευρώπη, στη συνέχεια την κεντρική Ευρώπη και τελικά την Ιταλία. Η σύγκρουση του πολύ ψυχρού αέρα με τις ηπιότερες και πιο υγρές αέριες μάζες της Μεσογείου θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, με αξιόλογα φαινόμενα. Υπό τέτοιες θερμοκρασίες, το χιόνι θα είχε τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι τα ημιορεινά ή και, τοπικά, τις πεδινές περιοχές.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σενάριο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια απότομη και έντονη χειμωνιάτικη στροφή προς το τέλος του 2025. Αρχικά η πτώση της θερμοκρασίας θα γινόταν αισθητή στη βόρεια και ανατολική χώρα, με ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

Στη συνέχεια, η ψυχρή εισβολή θα μπορούσε να επηρεάσει και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η αλληλεπίδραση με τα μεσογειακά συστήματα δεν αποκλείεται να δώσει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε ευαίσθητες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Προς το παρόν πρόκειται για μια τάση που απαιτεί επιβεβαίωση, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να φανεί αν το «αρκτικό ξίφος» θα παραμείνει στα χαρτιά των μοντέλων ή αν θα μετατραπεί σε πραγματικό καιρικό γεγονός με άμεσες επιπτώσεις και στη χώρα μας.

