Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, παρουσίασε τις τελευταίες εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα καιρού σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις ημέρες των Χριστουγέννων και εξήγησε γιατί τα μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα σε όσα δείχνουν για τον καιρό ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αν και για τα Χριστούγεννα δεν έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό.

Όπως επισημαίνει, παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους».

