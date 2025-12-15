Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα
ΚΑΙΡΟΣ
6'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Την πορεία του καιρού των επόμενων ημερών ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος και χωρίς φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο, τις πρωινές ώρες, οι θερμοκρασίες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα μπούμε σε μια φάση αλλαγής του καιρού, με βροχές στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι έντονα. Πάντως, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αλλάζει καθώς βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις και βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην περιοχή του Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.
Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025

Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι επίσημες ημερομηνίες – Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 21 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα συνεχίσει να «υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική αλλαγή στη Χιλή – Νέος πρόεδρος ο Ρεπουμπλικανός Χοσέ Αντόνιο Καστ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο τριών μελών της Χεζμπολάχ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνώρισε την ήττα της στις προεδρικές εκλογές

01:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ) – Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

00:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέα 48ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ – Παραμένουν δεμένα τα πλοία RO/RO στα λιμάνια

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες στην παράκτια επαρχία Σάφι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ