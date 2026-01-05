The Times: Το «Plan B» του Χαμενεΐ - Το σχέδιο διαφυγής του στη Μόσχα αλά Άσαντ

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς του και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων το 2013 εκτιμήθηκε σε περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαιρετά κατά τη συνάντησή του με μια ομάδα φοιτητών στην Τεχεράνη, Ιράν, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 202

Ένα σχέδιο απόδρασης από το Ιράν με προορισμό τη Μόσχα, βασιζόμενο στη διαφυγή του Μπασάρ Αλ Άσαντ, είναι έτοιμο για τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε περίπτωση που διογκωθεί και βγει εκτός ελέγχου του, το κύμα των διαδηλώσεων, υπό το βάρος και των απειλών Τραμπ για επέμβαση αν υπάρξει «νεκρός ειρηνικός διαδηλωτής».

Trump - Khamenei

Αριστερά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Δεξία ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ

Λεπτομέρειες του σχεδίου διαφυγής, που ονομάζεται «Plan Β» περιλαμβάνονται σε έκθεση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, που αποκαλύπτουν οι The Times.

Ο Χαμενεΐ, 86 ετών, σχεδιάζει να δραπετεύσει από την Τεχεράνη με έναν στενό κύκλο έως και 20 βοηθών και οικογενειών, εάν δει ότι ο στρατός και η ασφάλεια που καλούνται να καταστείλουν την αναταραχή λιποτακτούν, αυτομολούν ή δεν ακολουθούν εντολές.

«Το «σχέδιο Β» είναι για τον Χαμενεΐ και τον πολύ στενό κύκλο των συνεργατών και της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και διορισμένου διαδόχου, Μοτζτάμπα», δήλωσε πηγή πληροφοριών στους Times.

Θα περιλαμβάνει επίσης έναν τρόπο μεταφοράς του τεράστιου δικτύου περιουσιακών στοιχείων του, το οποίο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters του 2013 που επικαλούνται οι The Times, εκτιμάται σε περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει τον οργανισμό Setad, έναν από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς στο Ιράν, και το σύστημα ημι-κρατικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Αγιατολάχ, γνωστό για την οικονομική του αδιαφάνεια.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Μπένι Σαμπτί, ο Χαμενεΐ θα φύγει για τη Ρωσία, καθώς «δεν υπάρχει άλλο μέρος για αυτόν».

Ο Χαμενεΐ είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι «θαυμάζει τον Πούτιν, ενώ η ιρανική κουλτούρα είναι πιο παρόμοια με τη ρωσική κουλτούρα», σημειώνει η έκθεση.

Iran Russia

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεξιά, συνομιλεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Τεχεράνη, Ιράν, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. Ένα πορτρέτο του αποθανόντος ιδρυτή της ιρανικής επανάστασης Αγιατολάχ Χομεϊνί κρέμεται στον τοίχο

Σχέδιο «καρμπόν» με τη διαφυγή του Άσαντ από τη Συρία

Το σχέδιο που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα φαίνεται να είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος διέφυγε στη Μόσχα όταν ανετράπη τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Άσαντ ζει τώρα στη ρωσική πολυτέλεια και «ανανεώνει τις γνώσεις του στην οφθαλμολογία», ανέφερε ο Guardian στις 19 Δεκεμβρίου, επικαλούμενος πηγές κοντά στην οικογένεια.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν αποτέλεσμα των τρομακτικών οικονομικών δυσκολιών παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλωτές κατηγορούν τις δυνάμεις κατά των ταραχών - που αποτελούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την πολιτοφυλακή Basij, την αστυνομία και τον στρατό - ότι χρησιμοποιούν βίαια μέσα, όπως πραγματικά πυρά, δακρυγόνα και κανόνια νερού για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις.

Το σχέδιο διαφυγής θα ενεργοποιηθεί εάν ο Χαμενεΐ αισθανθεί ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του δεν ακολουθούν εντολές.

«Παρανοϊκός» - Το ψυχολογικό προφίλ του Χαμενεΐ

Η λιποταξία και η αποστασία δεν γίνονται εύκολα, με τον Χαμενεΐ να προστατεύει τους πιστούς, να ελέγχει βασικούς διορισμούς και την ασφάλειά τους, σύμφωνα με ένα ψυχολογικό προφίλ του ηγέτη από μια δυτική υπηρεσία πληροφοριών, αποκαλύπτουν οι Times.

Αλλά η ίδια εκτίμηση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ ήταν «πιο αδύναμος, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά» από τον περσινό πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ. Δεν τον έχουν δει σχεδόν καθόλου δημόσια και, κυρίως, δεν τον έχουν δει ή ακούσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών διαδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο, αποφεύγοντας τη μοίρα πολλών άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων του IRGC και τροφοδοτώντας την «εμμονή του με την επιβίωση».

Η αξιολόγηση τον αποκαλεί «παρανοϊκό» ηγέτη, ένα χαρακτηριστικό που διαμόρφωσε το σχέδιό του να εγκαταλείψει το Ιράν σε περίπτωση που οι δυνάμεις του τον εγκαταλείψουν.

«Από τη μία πλευρά, έχει πολύ ιδεολογικά κίνητρα, αλλά από την άλλη είναι πραγματιστής σε αυτό που βλέπει: βλέπει τακτικό συμβιβασμό για μακροπρόθεσμο μεγαλύτερο σκοπό. Είναι μακροπρόθεσμος στοχαστής», ανέφερε η αξιολόγηση.

Τραμπ κατά Ιράν

Καθώς οι διαμαρτυρίες εξαπλώνονται στο Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανότητα να αντιμετωπίσει το ιρανικό καθεστώς με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που εφάρμοσε το Σάββατο στον πρώην Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο φαίνεται να επηρέασε τις διαμαρτυρίες.

Την Κυριακή, ο λογαριασμός Farsi του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε μια φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ και το μήνυμα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της δράσης. Αν δεν το ξέρατε, τώρα το μάθατε».

Νωρίτερα την Κυριακή, η ίδια ανάρτηση δημοσιεύτηκε στον γενικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, με μια φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Κυριακή, εν πτήσει με το Air Force One, ότι «αν σκοτώσουν ανθρώπους, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, θα δεχτούν σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

