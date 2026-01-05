Η νέα απώλεια των «κόκκινων διαβόλων» (1-1 με τη Λιντς) οδήγησε τη διοίκηση του συλλόγου να προχωρήσει στο «διαζύγιο» με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει λόγο για «κατάλληλη στιγμή», όσον αφορά στην αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Στα 63 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέτρησε μόλις 25 νίκες, με 15 ισοπαλίες και 23 ήττες. Η ομάδα του Μάντσεστερ βίωσε πέρσι την χειρότερη σεζόν της στην Premier League, τερματίζοντας 15η με μόλις 42 βαθμούς — τους λιγότερους σε μια σεζόν στην πρώτη κατηγορία από τότε που υποβιβάστηκε το 1973-74.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος έχει ξοδέψει περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ για την απομάκρυνση προπονητών από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άφησε τη θέση του το 2013.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε από τη θέση του ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν προσελήφθη τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα στον τελικό του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον Μάιο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην έκτη θέση της Premier League, η ηγεσία του συλλόγου αποφάσισε απρόθυμα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή. Αυτό θα δώσει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία για την υψηλότερη δυνατή κατάταξη στην Premier League.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ρούμπεν για τη συμβολή του στον σύλλογο και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει την ομάδα εναντίον της Μπέρνλι την Τετάρτη».

