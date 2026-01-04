Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά
Οι «πολίτες» ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις από την Τσέλσι και οι «κόκκινοι» από την Φούλαμ, με αποτέλεσμα οι «κανονιέρηδες» να αυξήσουν τη διαφορά τους στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Το 2026 έχει αρχίσει ιδανικά για την Άρσεναλ. Η ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής στην Premier League, βρήκε την Μάντσεστερ Σίτι να «πετά» δύο βαθμούς με ψυχρολουσία στο τέλος του αγώνα με την Τσέλσι, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1.
Ο Έντσο Φερνάντσες ισοφάρισε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων τους «πολίτες». Ο Ρέιντερς στο 42’ είχε δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Γκουρντιόλα, αλλά αυτό δεν αρκούσε.
«Στραβοπάτημα» και για τη Λίβερπουλ σε ματς «θρίλερ» στην έδρα της Φούλαμ. Το 2-2 ήρθε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Χάκπο στο 90+4’ έδινε τη νίκη στους «κόκκινους», αλλά ο Ριντ τρία λεπτά μετά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
PREMIER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ
- Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0
(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)
- Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0
(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)
- Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3
(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{
- Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
(62' Ααρονσον - 65' Κούνια)
- Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4
(66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς)
- Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2
(17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο)
- Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0
(71' Γκιμαράες, 78' Τιαό)
- Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1
(30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι)
- Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1
(42' Ρέιντερς - 90'+4 Φερνάντες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 48
- Μάντσεστερ Σίτι 42
- Άστον Βίλα 42
- Λίβερπουλ 34
- Τσέλσι 31
- Μάντσεστερ Γ. 31
- Μπρέντφορντ 30
- Σάντερλαντ 30
- Νιούκαστλ 29
- Μπράιτον 28
- Φούλαμ 28
- Έβερτον 28
- Τότεναμ 27
- Κρίσταλ Πάλας 27
- Μπόρνμουθ 23
- Λιντς 22
- Νότιγχαμ Φόρεστ 18
- Γουέστ Χαμ 14
- Μπέρνλι 12
- Γουλβς 6