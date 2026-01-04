Premier League: Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ έκαναν την Άρσεναλ να χαμογελά

Το 2026 έχει αρχίσει ιδανικά για την Άρσεναλ. Η ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής στην Premier League, βρήκε την Μάντσεστερ Σίτι να «πετά» δύο βαθμούς με ψυχρολουσία στο τέλος του αγώνα με την Τσέλσι, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1.

Ο Έντσο Φερνάντσες ισοφάρισε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων τους «πολίτες». Ο Ρέιντερς στο 42’ είχε δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Γκουρντιόλα, αλλά αυτό δεν αρκούσε.

«Στραβοπάτημα» και για τη Λίβερπουλ σε ματς «θρίλερ» στην έδρα της Φούλαμ. Το 2-2 ήρθε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Χάκπο στο 90+4’ έδινε τη νίκη στους «κόκκινους», αλλά ο Ριντ τρία λεπτά μετά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

PREMIER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(45'+1 Γουότκινς, 49', 73' ΜακΓκιν - 61' Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

(29' Ρούτερ, 47' Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

(4' Αρίας, 31' πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41' Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

(10' Εβανίλσον, 77' Κρουπί - 16' Γκάμπριελ, 54', 71' Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(62' Ααρονσον - 65' Κούνια)

Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4

(66' Μπέτο, 90'+4 Μπάρι - 11',51',88' Τιάγκο, 50' Κόλινς)

Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2

(17' Γουίλσον, 90'+7 Ριντ - 57' Βιρτς, 90'+4 Χάκπο)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

(71' Γκιμαράες, 78' Τιαό)

Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1

(30' Ντέιβις - 80' Μπρομπέι)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1

(42' Ρέιντερς - 90'+4 Φερνάντες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ