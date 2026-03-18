Ιταλία: H κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

Το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης της Ιταλίας, στην αποψινή του συνεδρίαση, αποφάσισε μείωση των φόρων επί των καυσίμων, της τάξης των 25 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση της Rai.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ' ότι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, για να εγγυηθούμε διαφάνεια στις τιμές και για να παρέμβουμε, με την οικονομική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια. Χάρη σε αυτή την δράση, έως τώρα στη χώρα μας οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με άλλα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη».

