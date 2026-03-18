Στο Ντέλαγουερ ο Τραμπ για τους 6 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες σε δυστύχημα ανεφοδιασμού

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται προς το Air Force One, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ντόβερ, στο Ντελαγουέρ, αφού παρέστη στην τελετή επιστροφής των σορών των έξι μελών του πληρώματος ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ενώ υποστήριζε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τίμησε την Τετάρτη τους έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς των οποίων οι σοροί επιστράφηκαν στις οικογένειές τους μετά από μια θανατηφόρα συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού εν μέσω της Επιχείρησης «Επική Οργή».

Ήταν η δεύτερη φορά από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που ο πρόεδρος, παρευρέθηκε στην επίσημη στρατιωτική τελετή, γνωστή ως « «αξιοπρεπής μεταφορά».

? TRUMP ACABA DE LLEGAR A ANDREWS

Después de recibir con honores militares el traslado de 6 HÉROES CAÍDOS en Furia Épica.

Seis ataúdes envueltos en la bandera.?? pic.twitter.com/RsfJNumYB4 — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 18, 2026

Τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συντριβή αεροσκάφους πάνω από φίλιο έδαφος στο δυτικό Ιράκ, ενώ υποστήριζαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η συντριβή αύξησε τον αριθμό των νεκρών στις ΗΠΑ στην Επιχείρηση Epic Fury σε τουλάχιστον 13 στρατιωτικούς. Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων 10 σοβαρά, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.