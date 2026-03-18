Στο Ντέλαγουερ ο Τραμπ για τους 6 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες σε δυστύχημα ανεφοδιασμού
Τα έξι μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συντριβή αεροσκάφους πάνω από φίλιο έδαφος στο δυτικό Ιράκ,
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τίμησε την Τετάρτη τους έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς των οποίων οι σοροί επιστράφηκαν στις οικογένειές τους μετά από μια θανατηφόρα συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού εν μέσω της Επιχείρησης «Επική Οργή».
Ήταν η δεύτερη φορά από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που ο πρόεδρος, παρευρέθηκε στην επίσημη στρατιωτική τελετή, γνωστή ως « «αξιοπρεπής μεταφορά».
Τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συντριβή αεροσκάφους πάνω από φίλιο έδαφος στο δυτικό Ιράκ, ενώ υποστήριζαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Η συντριβή αύξησε τον αριθμό των νεκρών στις ΗΠΑ στην Επιχείρηση Epic Fury σε τουλάχιστον 13 στρατιωτικούς. Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων 10 σοβαρά, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.