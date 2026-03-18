Τρόμος για 14χρονη: Πήδηξε από μπαλκόνι ξενοδοχείου για να γλιτώσει από σεξουαλική επίθεση

Εφιάλτη έζησε μία 14χρονη σε τουριστικό θέρετρο στην Costa del Sol της Ανδαλουσίας, αφού είχε απαχθεί από τρεις άνδρες, οι οποίοι την νάρκωσαν και απειλούσαν να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, υπό την απειλή μαχαιριού.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή της, πριν κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια να δραπετεύσει, σκαρφαλώνοντας από τη βεράντα σε διπλανό μπαλκόνι για να ξεφύγει.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/3), μόλις λίγες ώρες αφότου η οικογένειά της σήμανε συναγερμό για την εξαφάνισή της.

Ένας εργαζόμενος του ξενοδοχείου φέρεται να άκουσε την κοπέλα να φωνάζει για βοήθεια και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Girl, 14, is sexually assaulted by three men at Costa del Sol hotel and forced to jump from balcony to escape after parents reported her missing https://t.co/jmHfPSFPpG — Daily Mail (@DailyMail) March 18, 2026

Σύμφωνα με το «The Spanish Eye», ένας ύποπτος έχει συλληφθεί με κατηγορίες για απαγωγή, σεξουαλική επίθεση και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, αφού φέρεται να απείλησε την κοπέλα με μαχαίρι και να της επιτέθηκε.

Άλλα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν με τις ίδιες κατηγορίες.

Το θύμα φέρεται να είχε εξαναγκαστεί να πάρει ναρκωτικές ουσίες πριν από την επίθεση. Η εθνικότητα των εμπλεκομένων δεν έχει γίνει γνωστή.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά το περιστατικό.

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που ένας 25χρονος τουρίστας μαχαιρώθηκε έξω από ξενοδοχείο σε άλλο δημοφιλές ισπανικό θέρετρο.

Girl jumps from Costa del Sol hotel to escape ‘knifepoint sex attack’ https://t.co/33QTAOjuiI — The Sun (@TheSun) March 18, 2026

Τον Γερμανό τουρίστα φέρεται να ακολούθησαν μέχρι το ξενοδοχείο του στη Μαγιόρκα μία ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπα, οι οποίοι στη συνέχεια του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να αιμορραγεί έντονα έξω από το ξενοδοχείο Carmello, στην περιοχή Les Meravelles, κοντά στην Πάλμα, με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Son Llàtzer και είναι καλά στην υγεία του. Ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες ήταν Γερμανοί και είχαν καλυμμένο το κάτω μέρος του προσώπου τους, ενώ φέρεται να ήταν οπλισμένοι με ένα μικρό μαχαίρι.

Δύο Γερμανοί ύποπτοι, ηλικίας 38 και 34 ετών, έχουν συλληφθεί μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

