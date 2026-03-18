Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 45 κατοικίδια - Χαμόγελα και συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση της Aegean που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για 101 επαναπατριζόμενους Έλληνες και 45 κατοικίδιά από το Άμπου Ντάμπι.

Σε δηλώσεις του στο Newsbomb.gr, οι επιβάτες περιέγραψαν τις στιγμές που βίωσαν στην πόλη αυτές τις 19 ημέρες, με τον φόβο και την αβεβαιότητα για το αύριο να κυριαρχεί.

«Οι τελευταίες 19 ημέρες χαρακτηρίζονται από μία λέξη "ρευστότητα". Υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Άκουγες τεράστια "μπαμ" και δεν ήσουν σίγουρος τι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε αρκετή ενημέρωση στο κράτος για το τι συμβαίνει. Την πόλη την έβλεπες μέρα με τη μέρα όλο και πιο άδεια, κάτι που επηρέαζε πολύ την ψυχολογία. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε μέχρι να οργανωθεί αυτή η πτήση, γιατί για εμάς δεν ήταν επιλογή να αφήσουμε πίσω τα κατοικίδιά μας», εξομολογήθηκε επιβάτης στο Newsbomb.gr.

«Είχαμε φοβηθεί αρκετά το πρώτο Σαββατοκύριακο. Μετά η ζωή μας συνεχίστηκε κανονικά. Σάββατο έγινε το χτύπημα, Δευτέρα πήγαμε κανονικά στη δουλειά μας, πήγαμε για ψώνια, τα super markets ήταν πλήρη. Δεν αυξήθηκαν οι τιμές καθόλου. Ο σεΐχης του Ντουμπάι μας προσέχει σαν να είμαστε οικογένειά του», πρόσθεσε μία άλλη επιβάτης.

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης