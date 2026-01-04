50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

Aντιπαράθεση στα social media με viral βίντεο στο TikTok, που συγκρίνει το κόστος και τις παροχές στις ελληνικές παραλίες με εκείνες στο εξωτερικό

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, TikToker αναφέρει πως η εμπειρία στην υψηλότερη πισίνα του κόσμου στο Ντουμπάι κοστίζει περίπου 75 ευρώ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση διεθνών προδιαγραφών.

