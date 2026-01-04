50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές
Aντιπαράθεση στα social media με viral βίντεο στο TikTok, που συγκρίνει το κόστος και τις παροχές στις ελληνικές παραλίες με εκείνες στο εξωτερικό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, TikToker αναφέρει πως η εμπειρία στην υψηλότερη πισίνα του κόσμου στο Ντουμπάι κοστίζει περίπου 75 ευρώ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εξυπηρέτηση διεθνών προδιαγραφών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03 ∙ LIFESTYLE
Μαράια Κάρεϊ: Αποχαιρέτησε τα Χριστούγεννα με ένα χιουμοριστικό βίντεο
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT