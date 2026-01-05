Euroleague: Τζάμπολ στον δεύτερο γύρο με «διαβολοβδομάδα» - Πού παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

Η regular season της Euroleague έφτασε αισίως στα μισά του δρόμου.

Την τρέχουσα εβδομάδα ξεκινάει ο δεύτερο γύρος, με τους ομάδες να έχουν διπλές αποστολές!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στην έδρα του τις ιταλικές Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός αρχικά ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45) και στη συνέχεια περιμένει στο γήπεδό του την γερμανική Μπάγερν Μονάχου (9/1, 21:15).

Το EuroCup συνεχίζεται με την 13η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Μανρέσα – Άρης (6/1, 20:00) και Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ (7/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

18:30 Playmakers , Α’ μέρος Novasports4

Novasports4 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός Novasports4

Novasports4 20:00 EuroCup: Μανρέσα - Άρης Novasports5

Novasports5 20:30 EuroLeague: Μονακό - Παρτίζαν Novasports6

Novasports6 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports3

Novasports3 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια Novasportsextra1

Novasportsextra1 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι Novasportsextra2

Novasportsextra2 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Novasports2

Novasports2 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Novasports Start

Novasports Start 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα - Τρέντο Novasports Start

Novasports Start 19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις - Μπουργκ Novasports4

Novasports4 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ Novasports Prime

Novasports Prime 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Παρί Novasports5

Novasports5 21:30 EuroLeague: Μπάγερν - Μπασκόνια Novasports3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε Novasports4

Novasports4 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Μονακό Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4

Novasports4 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Ερυθρός Αστέρας Νovasports5

Νovasports5 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν Νovasports4

Νovasports4 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Αναντολού Εφές Νovasports6

Νovasports6 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Βιλερμπάν Novasports Start

Novasports Start 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Διαβάστε επίσης