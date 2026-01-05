Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι η νέα μεταγραφή που ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω επίσημης ανακοίνωσης και ψάχνει για τον αντικαταστάτη του, επιβεβαιώνοντας τα σερβικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για ρήτρα που πλήρωσαν οι Πειραιώτες, ύψους 500.000 δολαρίων.

Λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)