Κυρανάκης για το κλείσιμο του FIR Αθηνών: Ο κόσμος πρέπει να πάρει απαντήσεις για το τι συνέβη

Ο κόσμος πρέπει να πάρει απαντήσεις για το τι συνέβη χθες στα αεροδρόμια, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης, σχολιάζοντας το πολύωρο κλείσιμο του FIR Αθηνών.

Έχει κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις ο κύριος Δήμας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στον υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα και επισήμανε πως έχει διαταχθεί από χθες (Κυριακή) το βράδυ και ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, ώστε να αποδωθούν ευθύνες.

Έχει ξεκινήσει και μια εισαγγελική έρευνα, η οποία καλώς θα διερευνήσει τα αίτια αυτού του σοβαρού περιστατικού, πρόσθεσε ο κύριος Κυρανάκης. Ο ίδιος επισήμανε πως «τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, εκδόθηκε αμέσως η NOTAM για να μην διακινδυνευθεί καμία πτήση» και πρόσθεσε: «Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλύτερα να τα απαντήσουν οι αρμόδιοι, διότι δεν πρέπει να υπάρχει μπαλάκι ευθυνών, οι αρμοδιότητες είναι ξεκάθαρες. Οι υπεύθυνοι να απαντήσουν για το τι έχει συμβεί, ο κόσμος να πάρει απαντήσεις και φυσικά, υπάρχουν και αποζημιώσεις, υπάρχουν και αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούνται οι επιβάτες, γιατί ταλαιπωρήθηκαν στα αεροδρόμια».

