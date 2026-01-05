FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφώς θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

Απαντήσεις για το χάος που έλαβε χώρα χθες στα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας του προβλήματος στο FIR Αθηνών, έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας πως «θα πέσουν κεφάλια», ενώ την ίδια ώρα έχει διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου με βρεθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος.

Ο Χρίστος Δήμας έκανε λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που επηρέασε τις μεταφορές. Υπενθυμίζεται πως υπήρξαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και αναδρομολογήσεις αεροσκαφών. Ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως «Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των μετακινήσεων» και πρόσθεσε πως «Βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν».

«Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών», είπε ο Χρίστος Δήμας.

Συμπλήρωσε πως «η ΥΠΑ σε συνεργασία και με τον ΟΤΕ και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε κατευθείαν να ελέγχει όλες τις υποδομές και με επιτόπιους ελέγχους αλλά και με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, ώστε να δει τι είδους παρεμβολές υπήρχαν και από ό,τι φαίνεται, αυτές δεν προκύπτουν από τις υποδομές της ΥΠΑ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση», ενώ υπογράμμισε ότι «Δεν έχει διασαφηνιστεί η ακριβής αιτία».

Αμέσως μετά, ο Χρίστος Δήμας είπε ότι «Έχω διατάξει ΕΔΕ, ώστε να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και φυσικά να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Ερωτηθείς αν πρόκειται να «πέσουν κεφάλια», ο Χρίστος Δήμας απάντησε: «Σαφέστατα. Η ΕΔΕ διεξάγεται για να δούμε ποιος έχει την υπευθυνότητα. Το πρόβλημα ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών. Σε όλα υπήρχε αυτός ο θόρυβος».

Στη συνέχεια, ο Χρίστος Δίμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχει εκσυγχρονιστεί το σύνολο των συστημάτων αεροναυτιλίας που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Τέλος, ανάφερε πως οι επιβάτες που έχασαν πτήση δικαιούνται αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια δικαιούνται να στραφούν κατά του Δημοσίου.

