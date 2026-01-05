FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφώς θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

Μέχρι το 2028 θα έχει εκσυγχρονιστεί το σύνολο των συστημάτων αεροναυτιλίας που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Newsbomb

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφώς θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απαντήσεις για το χάος που έλαβε χώρα χθες στα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας του προβλήματος στο FIR Αθηνών, έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας πως «θα πέσουν κεφάλια», ενώ την ίδια ώρα έχει διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου με βρεθεί η ακριβής αιτία του προβλήματος.

Ο Χρίστος Δήμας έκανε λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που επηρέασε τις μεταφορές. Υπενθυμίζεται πως υπήρξαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και αναδρομολογήσεις αεροσκαφών. Ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ είπε πως «Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των μετακινήσεων» και πρόσθεσε πως «Βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν».

«Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών», είπε ο Χρίστος Δήμας.

Συμπλήρωσε πως «η ΥΠΑ σε συνεργασία και με τον ΟΤΕ και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε κατευθείαν να ελέγχει όλες τις υποδομές και με επιτόπιους ελέγχους αλλά και με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, ώστε να δει τι είδους παρεμβολές υπήρχαν και από ό,τι φαίνεται, αυτές δεν προκύπτουν από τις υποδομές της ΥΠΑ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση», ενώ υπογράμμισε ότι «Δεν έχει διασαφηνιστεί η ακριβής αιτία».

Αμέσως μετά, ο Χρίστος Δήμας είπε ότι «Έχω διατάξει ΕΔΕ, ώστε να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και φυσικά να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Ερωτηθείς αν πρόκειται να «πέσουν κεφάλια», ο Χρίστος Δήμας απάντησε: «Σαφέστατα. Η ΕΔΕ διεξάγεται για να δούμε ποιος έχει την υπευθυνότητα. Το πρόβλημα ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών. Σε όλα υπήρχε αυτός ο θόρυβος».

Στη συνέχεια, ο Χρίστος Δίμας, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχει εκσυγχρονιστεί το σύνολο των συστημάτων αεροναυτιλίας που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Τέλος, ανάφερε πως οι επιβάτες που έχασαν πτήση δικαιούνται αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια δικαιούνται να στραφούν κατά του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι το 2026 – Στο στόχαστρο ακίνητα, ΦΠΑ και εισόδημα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Μία επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στα εγγόνια του στην Καλιφόρνια

09:51LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένοι όλοι οι παρουσιαστές – Τι είπαν στις εκπομπές για τον «δάσκαλό τους»

09:45LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σ’ αγαπώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα» - Η αφιέρωση στην Κάιλι Τζένερ

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

09:26ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να αντλήσει «τεράστιο» πλούτο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάρνακα: Σοβαρά επεισόδια και ένταση στο AEK Arena - Δύο αστυνομικοί τραυματίες

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Αρνείται τα πάντα ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ