Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα αγροτικά μπλόκα

Ο νόμος θα εφαρμοστεί - Μονομερείς αποφάσεις για τα εκκρεμή αιτήματα των αγροτών αν δεν προσέλθουν στον διάλογο

Κώστας Τσιτούνας

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα αγροτικά μπλόκα
«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Αν ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές επιμείνουν στην άρνηση, δεν μένει παρά στα εκκρεμή ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν. Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία».

Αυτά ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της οποίας επανέλαβε ότι οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024.

«Έχουν καταβληθεί αυτά τα χρήματα, έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Επομένως δεν είναι νοητό ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές - γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο των αγροτών και ούτε για το σύνολο των συνδικαλιστών - να επιμένουν σε αυτήν την παράδοξη γραμμή. Να μην έρχονται να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό και την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Υπήρξαμε ανεκτικοί ,γιατί προηγήθηκε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων η οποία πάντως δεν ξεπέρασε τον ένα μήνα, καθώς οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου αντί για τον Οκτώβριο. Και γιατί επίσης υπάρχουν όντως πραγματικά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι με την ευλογιά. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα».

Αναφερόμενος στα επιμέρους αιτήματα των αγροτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

  • Για το ρεύμα: Η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση.
  • Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.
  • Για τη συμφωνία MERCOSUR: Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε.
  • Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων: Υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αν δεν έρθουν να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας.
  • Για το ΟΣΔΕ: Το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

«Για όλα τα ζητήματα υπάρχουν απαντήσεις αλλά θέλουμε κάποιον συνομιλητή με διάθεση διαλόγου. Εμείς έχουμε ευθύνη να απαντήσουμε ουσιαστικά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να κρατήσουμε την οικονομία σε λειτουργία ώστε η κοινωνία να αισθάνεται ότι η κυβέρνηση κυβερνάει και δεν είναι θεατής», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφορικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στο FIR Αθηνών ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να διερευνήσουν το ζήτημα. «Περιμένουμε τα πορίσματα και αν χρειαστεί ο υπουργός Μεταφορών θα προχωρήσει και σε ειδική έρευνα. Η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Eurocontrol και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια. Θα δοθούν το ταχύτερο υπεύθυνες απαντήσεις και αν υπάρχουν ευθύνες σε όποιο επίπεδο, θα αποδοθούν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με το θέμα της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Τέλος για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τη θέση της κυβέρνησης σημειώνοντας τα εξής: «Πρώτον, ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ελλάδα είχε ήδη αναγνωρίσει τον προηγούμενο πρόεδρο, Εντμούντο Γκονζάλες που εξελέγη το 2024. Τρίτον, υπήρξε κοινή δήλωση 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Ουγγαρίας που ήθελε πιο φιλοαμερικανική τοποθέτηση, η οποία σημειώνει τα παραπάνω όπως επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να υπάρξει ομαλή και δημοκρατική μετάβαση. Και θα υπάρξει τοποθέτηση της Ελλάδας σήμερα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Όλοι αυτοί που εμφανίζονται πολύ ευαίσθητοι», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν είδα να δείχνουν την ίδια ευαισθησία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και προσπαθούν να εξισώσουν διαφορετικά πράγματα γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει δικτατορία και στην άλλη δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος. Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες θα διαψεύσει όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει και θα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από την δικτατορία Μαδούρο».

