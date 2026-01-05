Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους στη Θεσσαλία - Κλείνει η αερογέφυρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο στρατηγικός σχεδιασμός των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, καθώς τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής επιχειρούν να κάνουν πράξη τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα.

Η πρώτη δυναμική κίνηση της εβδομάδας ξεκινά σήμερα στις 12 το μεσημέρι, με τον επ’ αόριστον αποκλεισμό της αερογέφυρας που ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ήδη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το απόγευμα, στις 18:00, έχει προγραμματιστεί μια κρίσιμη συνέλευση βάσης, όπου οι αγρότες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις θέσεις των υπόλοιπων μπλόκων της χώρας και θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του επερχόμενου 48ωρου «μπλακάουτ» που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η κλιμάκωση δεν σταματά εκεί, καθώς για αύριο Τρίτη έχει προγραμματιστεί μια συμβολική αλλά ουσιαστική παρέμβαση στα διόδια του Μακρυχωρίου. Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα αναχωρήσουν από τη Νίκαια με προορισμό το σημείο των διοδίων, όπου και θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των μπαρών για ένα δίωρο, μεταξύ 11:00 και 13:00, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι η επικείμενη 48ωρη κινητοποίηση θα έχει πανθεσσαλικό χαρακτήρα και δεν θα περιοριστεί στους παράδρομους της ΠΑΘΕ ή την παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου. Αντιθέτως, το πλάνο περιλαμβάνει τον αποκλεισμό της εθνικής οδού Λάρισας-Κοζάνης από τους αγρότες της Ελασσόνας, καθώς και τη μετακίνηση δυνάμεων από τα Τρίκαλα προς το Μουργκάνι, κλείνοντας τη δίοδο προς τα Ιωάννινα. Την ίδια στιγμή, το μέτωπο ενισχύεται και στον Μπράλο, καθώς αγρότες από την Καρδίτσα αποχωρούν από τον Ε65 για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους συναδέλφους τους στη Φθιώτιδα.

