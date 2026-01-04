Αγρότες από όλη την Ελλάδα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - Σχέδια για 48ωρους αποκλεισμούς δρόμων

Τι λέει στο Newsbomb ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστας Παπαδάκης, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στα Μάλγαρα

Αγρότες από όλη την Ελλάδα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - Σχέδια για 48ωρους αποκλεισμούς δρόμων

Το αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ξεκίνησε στα Μάλγαρα η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, όπου εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα γέμισαν το Πολιτιστικό Κέντρο, έτοιμοι να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους για να ενισχύσουν την πίεση στην κυβέρνηση.

Ο Κώστας Παπαδάκης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, μίλησε στο Νewsbomb από τα Μάλγαρα για τη στάση των αγροτών: «Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις μας. Δεν κάνουμε πίσω αν δεν δοθούν απαντήσεις», τόνισε με αποφασιστικότητα. «Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές και θα προβούμε και σε άλλες ενέργειες», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε μια ξεκάθαρη πρόσκληση προς όλους τους κλάδους: «Καλούμε όλους να συμμετάσχουν σε 48ωρες απεργίες. Στο κάλεσμά μας περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή τους». Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν στη σύσκεψη ήταν η πραγματοποίηση 48ωρου γενικού «blackout», με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων, καθώς και η προετοιμασία για μεγάλη κάθοδο με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:30

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

