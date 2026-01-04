Αγροτικά μπλόκα: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ

Ειδοποίηση σε φωτεινή πινακίδα για παράκαμψη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών στα σπίτια τους, εκδίδει συνεχώς ενημερώσεις και σχέδια με εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθούνται, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Στρατοπέδου) έως την 75,525 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας). Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας) έως την 115 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Μαρτίνου) έως την 114,815 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Ανισόπεδος Κόμβος Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους – εξόδους του Κόμβου Μπράλου (203,065 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) και στα δύο ρεύματα πορείας.

