Αγροτικά μπλόκα: Κλειστός ο δρόμος για τα φορτηγά σε Ευζώνους και Προμαχώνα

Τα τελωνεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι αργά το βράδυ

Newsbomb

Αγροτικά μπλόκα: Κλειστός ο δρόμος για τα φορτηγά σε Ευζώνους και Προμαχώνα
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γίνεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης, με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και στις τρεις περιοχές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα έχει αποκλειστεί από τις 18.00. Νωρίτερα σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στην πόλη του Κιλκίς, όπου νεαροί έριξαν σιτάρι, βαμβάκι και άχυρα στην είσοδο του γραφείου του βουλευτή Γεώργιου Γεωργαντά, αντιπροέδρου της Βουλής.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα, που αποτελεί το συχνότερο «πέρασμα» μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και το οποίο οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «έκλεισαν» στις 12 το μεσημέρι. Ανοιχτός για όλα τα οχήματα, τόσο σήμερα, όσο και αύριο, θα παραμείνει ο δρόμος στο τελωνείο της Νίκης, εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν αύριο, στην τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων περίπου 50 μπλόκων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στην Πάτρα, εύκολα ο Ηρακλής το Περιστέρι

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστός για τα φορτηγά λόγω αγροτικών μπλόκων ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα, ελεύθερη η διέλευση στο τελωνείο Νίκης

20:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νύχτα τρόμου για 38χρονο στην Αιτωλοακαρνανία: Τον κυνηγούσαν με αγροτικό και τον πυροβολούσαν

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Θλάση ο Μήτογλου, άρχισε θεραπείες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αγωνία για τους 3.000 Έλληνες στο Καράκας

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πρώτη εμφάνιση των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ όπου κάηκαν 40 άνθρωποι

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup: Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα και Κολομβία ζητούν σύγκλιση του Σ.Α. του ΟΗΕ - Στηρίζουν Ρωσία και Κίνα, «να προσέχει» και ο Κολομβιανός λέει ο Τραμπ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Κυνηγός δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός Φρουρός της Επανάστασης σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε το Ελαζίγ

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πήραν και το Super Cup οι Πειραιώτες

19:43ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Επιστρέφει η… αφρικανική σκόνη

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα για τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Ελεύθεροι όμως έως τη δίκη

19:25ΚΟΣΜΟΣ

«Απόλυτη Αποφασιστικότητα»: Λεπτομέρειες για την πρωτοφανή αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα - Χτυπήθηκε αεροσκάφος

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επεισόδιο στον χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά - Για ένα… μπουφάν έγινε ο καβγάς με 12 τραυματίες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για τη Βενεζουέλα - Έκλεισε η Βασιλίσσης Σοφίας

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του 16χρονου - Δεν θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν ακομα οι νευροχειρούργοι

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Μεγάλη ανησυχία» εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τη Βενεζουέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στις Σέρρες: Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορόιας, Κώστα Γκίνη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε- Βρέθηκε και το αυτοκίνητό του

19:25ΚΟΣΜΟΣ

«Απόλυτη Αποφασιστικότητα»: Λεπτομέρειες για την πρωτοφανή αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα - Χτυπήθηκε αεροσκάφος

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αγωνία για τους 3.000 Έλληνες στο Καράκας

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε το Ελαζίγ

20:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νύχτα τρόμου για 38χρονο στην Αιτωλοακαρνανία: Τον κυνηγούσαν με αγροτικό και τον πυροβολούσαν

18:33ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο και τον οδηγούν στο Γκουαντάναμο - «Κινηματογραφική» επιχείρηση στο Καράκας, όλες οι εξελίξεις

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Θήβα – Ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη ενώ κοιμόταν - Τον έσυραν με τη σύζυγό του από το κρεβάτι

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακραία τουρκική πρόκληση: Έκαναν παρεμβολή μέσω ασυρμάτου και συναινετική νηοψία σε πλοίο πόντισης οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για τη Βενεζουέλα - Έκλεισε η Βασιλίσσης Σοφίας

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ