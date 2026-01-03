Καστοριά: Κυνηγός δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ηλικιωμένος κυνηγός νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς. Ο ηλικιωμένος ήρθε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο κατά τη διάρκεια του κυνηγιου που τον τραυμάτισε σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κυνηγός, βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων. Ένα από τα μέλη της αγέλης επιτέθηκε στον άνδρα με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο χέρι και στο πόδι. Ο ηλικιωμένος παρά το σοκ και την αιμορραγία, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει τηλεφωνικά φίλους του ώστε να τους ενημερώσει για το τι είχε συμβεί.

Οι φίλοι του έσπευσαν στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο και αφού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης