Συγκέντρωση έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία για τη Βενεζουέλα - Έκλεισε η Βασιλίσσης Σοφίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που είχε ως στόχο την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ' τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, από το ύψος της Βασιλέως Αλεξάνδρου έως το ύψος της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.