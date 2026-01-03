Άρτα: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του 16χρονου που τραυματίστηκε από πυροβολισμό

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 16χρονου από την Άρτα που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά τον βαρύ τραυματισμό του από πυροβολισμό.

Οι νευροχειρουργοί έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν και παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μετά και τις τελευταίες αξονικές διαπιστώνουν ότι η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη αλλά δεν θα ξεκινήσουν την προσπάθεια για να ξυπνήσουν τον ανήλικο.

Το παιδί τραυματίστηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς όταν πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του για να κυνηγήσει πουλιά.

Στην αυλή του σπιτιού του γλίστρησε και κατά την πτώση το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται και όλοι εύχονται το καλύτερο για τον 16χρονο.

Διαβάστε επίσης