Οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας
Οι αγρότες της Χαλκίδας θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα
Σε νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν στις έξι οι αγρότες της περιοχής, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Ήδη πριν από τις έξι έφτασαν με τρακτέρ, αγροτικά και «πατώντας» τις κόρνες στο σημείο, και παρέταξαν τα οχήματα μπροστά στην Υψηλή Γέφυρα.
Οι αγρότες της Χαλκίδας θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.
