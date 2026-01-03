Χανιά: Επεισόδιο με τραυματίες στον χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά

Επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, 12 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων -οι περισσότεροι τραυματισμένοι ελαφρά – όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν ατο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένοι και άλλα περισσότερο.

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο κράτησης είναι ασφυκτικές καθώς 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες, κρατούνται συνωστισμένοι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και προσωπικό του Λιμενικού.

