Αγρότες: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στα Μάλγαρα - Εισηγήσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Διατεθειμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους εμφανίζονται οι αγρότες που σήμερα Κυριακή θα πραγματοποιήσουν στα Μάλγαρα τη συνεδρίαση όπου θα πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις για το πώς θα συνεχίζουν τον αγώνα τους για διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προτάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας εισηγούνται ξεκάθαρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εκφράζοντας παράλληλα ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο.

Αντίστοιχο είναι και το κλίμα που επικρατεί στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της σημερινής σύσκεψης. Οι αγρότες ωστόσο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση σε μία και μοναδική περίπτωση που δεν είναι άλλη από την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Νέα πρόταση για διάλογο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απηύθυνε νέα πρόσκληση για διάλογο προς τους αγρότες. Την ίδια ώρα η Ελληνική Αστυνομία εκφράζει την ελπίδα ότι θα «επικρατήσει η λογική».

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Χθες Σάββατο, οι αγρότες απέκλεισαν εκ νέου δρόμους στο εθνικό δίκτυο της χώρας που είχε ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς.

Στον Έβρο έμεινε κλειστό από το πρωί για τα φορτηγά το Τελωνείο Κήπων, με την διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων να διεξάγεται κανονικά.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στη Θήβα όπου οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, καθώς και την παλιά εθνική οδό Θήβας–Ελευσίνας, με την κυκλοφορία προς Αθήνα να εκτρέπεται μέσω Βαγίων.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αγρότες να προχωρούν σε συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως η απόρριψη αγροτικών προϊόντων έξω από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής στο Κιλκίς.