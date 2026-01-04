Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Η αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτοσυνδικαλιστών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις 

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα των αγροτώνυπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις τελευταίες αποφάσεις των αγροτοσυνδικαλιστών νωρίτερα σήμερα.

Παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος πολλάκις έχει στείλει μηνύματα διαλόγου προς τον αγροτικό κόσμο, ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποφάσισε οι αγρότες να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια της «πολιορκίας».

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων πήραν μέρος 62 μπλόκα και αποφασίστηκε μετά τον εορτασμό των Φώτων να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών δικτύων αλλά και παραδρόμων.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλος και τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε αρχικά ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική. Στη συνέχει ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στην σύσκεψη δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Μάλγαρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Μαρούδας.

Μάλιστα προτού καταλήξει πρόσθεσε για το κλείσιμο των δρόμων ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Αγροτικά μπλόκα: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, ενημέρωση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών στα σπίτια τους, εκδίδει συνεχώς ενημερώσεις και σχέδια με εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθούνται, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Στρατοπέδου) έως την 75,525 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας). Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας) έως την 115 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Μαρτίνου) έως την 114,815 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Ανισόπεδος Κόμβος Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους – εξόδους του Κόμβου Μπράλου (203,065 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) και στα δύο ρεύματα πορείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κατεβάζουν ρολά» οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου - Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες ουρές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κλούβες των ΜΑΤ - Βίντεο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

17:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χάκερ υπέκλεψαν εμπιστευτικά έγγραφα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Τι συνέβη στην τεχνητή λίμνη το 2025; Πώς ξεκίνησε το 2026;

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα 92-85: Νίκησε και κοιτά μπροστά

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Βενεζουέλα: «Δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος» - Προειδοποίηση στην Κούβα, τι απάντησε για το πετρέλαιο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Νέα ανακοίνωση σε λίγο από την ΥΠΑ για το jamming- «Τα συστήματα τώρα λειτουργούν»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στο FIR Αθηνών - Πρώην διοικητής ΥΠΑ: Ελπίζω να μην πέσει ποτέ στο κεφάλι μας, όλα λειτουργούν σε έναν αυτόματο πιλότο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Μαζική παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης

16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Μητσοτάκη: «Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με καθυστέρηση»

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ελβετών τα παράτησε όλα και γυρίζει τον κόσμο με... ωτοστόπ - Τους πήραμε στα διόδια Σχηματαρίου, αυτή είναι η ιστορία τους

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μία περίεργη σύμπτωση: Τεχνικά προβλήματα καθήλωσαν αεροσκάφη στο Μπέργκαμο - Εγκλωβίστηκαν χιλιάδες ταξιδιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Μαζική παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Νέα ανακοίνωση σε λίγο από την ΥΠΑ για το jamming- «Τα συστήματα τώρα λειτουργούν»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

05:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στο FIR Αθηνών - Πρώην διοικητής ΥΠΑ: Ελπίζω να μην πέσει ποτέ στο κεφάλι μας, όλα λειτουργούν σε έναν αυτόματο πιλότο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Ελβετών τα παράτησε όλα και γυρίζει τον κόσμο με... ωτοστόπ - Τους πήραμε στα διόδια Σχηματαρίου, αυτή είναι η ιστορία τους

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες ουρές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κλούβες των ΜΑΤ - Βίντεο

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Τι συνέβη στην τεχνητή λίμνη το 2025; Πώς ξεκίνησε το 2026;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ