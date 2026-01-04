Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μπλόκα των αγροτώνυπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις τελευταίες αποφάσεις των αγροτοσυνδικαλιστών νωρίτερα σήμερα.

Παρόντες είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος πολλάκις έχει στείλει μηνύματα διαλόγου προς τον αγροτικό κόσμο, ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα αποφάσισε οι αγρότες να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια της «πολιορκίας».

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων πήραν μέρος 62 μπλόκα και αποφασίστηκε μετά τον εορτασμό των Φώτων να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών δικτύων αλλά και παραδρόμων.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλος και τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε αρχικά ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική. Στη συνέχει ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στην σύσκεψη δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Μάλγαρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Μαρούδας.

Μάλιστα προτού καταλήξει πρόσθεσε για το κλείσιμο των δρόμων ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Αγροτικά μπλόκα: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας στην Αθηνών – Λαμίας, ενημέρωση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών στα σπίτια τους, εκδίδει συνεχώς ενημερώσεις και σχέδια με εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθούνται, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Στρατοπέδου) έως την 75,525 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας). Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Ριτσώνας) έως την 115 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Κόμβος Μαρτίνου) έως την 114,815 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Ανισόπεδος Κόμβος Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους – εξόδους του Κόμβου Μπράλου (203,065 χιλιομετρική θέση αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) και στα δύο ρεύματα πορείας.

Διαβάστε επίσης