Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες- Τι αποφάσισαν στη συνέλευση στα Μάλγαρα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους προχωρώντας σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα όρια της «πολιορκίας».

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων πήραν μέρος 62 μπλόκα και αποφασίστηκε μετά τον εορτασμό των Φώτων να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών δικτύων αλλά και παραδρόμων.

Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο της Σιάτιστας που θα κλείσει την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη, τον Μπράλος και τα διόδια Ρίου Αντιρρίου.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε αρχικά ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική. Στη συνέχει ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι στην σύσκεψη δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου στα Μάλγαρα την Πέμπτη και την Παρασκευή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά και στρατηγικά σημεία προκειμένου να δείξουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Μαρούδας.

Μάλιστα προτού καταλήξει πρόσθεσε για το κλείσιμο των δρόμων ότι «είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Ξεκίνησε η ταλαιπωρία για όσους επιστρέφουν προς Αθήνα

Στο μεταξύ, από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η ταλαιπωρία των εκδρομέων που επιστρέφουν στην Αθήνα.

Τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην Εθνική Οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σχηματισμός ουράς πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων. Εκεί έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, να εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς-Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο. Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται και στον δρόμο Λιβαδειάς-Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από το μπλόκο στην περιοχή της Αταλάντης.

