Αγροτικό και Τραμπ φουντώνουν τον «πόλεμο» της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση

Η δήλωση του πρωθυπουργού ότι ο Μαδουρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις πυροδοτώντας μπαράζ επιθέσεων της αντιπολίτευσης εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και κατ´επέκταση εναντίον των ΗΠΑ.

Εκτός από τις ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς, υπήρξε σφοδρή αντίδραση και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά που με γραπτή του δήλωση επέκρινε τον πρωθυπουργό για επιλεκτική επίκληση του διεθνούς δικαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έκανε λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις Μητσοτάκη.

Τι απαντά το Μέγαρο Μαξίμου;

Από την άλλη πλευρά κυβερνητικές πηγές ιδιαίτερα μετά με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι «από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα».

Όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. «Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές: «Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος τόνισε τους «δεσμούς» του ΣΥΡΙΖΑ με το καθεστώς του Μαδούρο:

«Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο.

Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου».

Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση.

Έρχεται το plan B για τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, σκληρή είναι και η κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις. Μετά την απόφαση του συντονιστικού στα Μάλγαρα να συνεχιστούν τα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις μετατρέπονται σε σπαζοκεφαλιά για την κυβέρνηση που φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή του αποκαλούμενου plan B για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Πλέον στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται πολύ σοβαρά το σενάριο να υπάρξει αυστηρή επιβολή προστίμων σε όσα τρακτέρ παρακωλύουν τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές.

Οι συσκέψεις στα αρμόδια υπουργεία είναι συνεχείς και χθες Κυριακή υπήρξε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη προκειμένου να καθοριστεί η στρατηγική της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών να τραβήξουν στα άκρα το σχοινί της αντιπαράθεσης.