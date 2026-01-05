Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και μεγάλη διάρκεια

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από αύριο αναμένονται βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Οι βροχοπτώσεις μάλιστα, εκτός της μεγάλης έντασης, αναμένεται να έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη, ανήμερα Θεοφανίων

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τετάρτη (7/1)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

