Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Πώς θα εξελιχθούν, πού θα είναι έντονα

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια λασποβροχές

Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Πώς θα εξελιχθούν, πού θα είναι έντονα
meteo.gr
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες ημέρες από πλευρά ατμοσφαιρικών συνθηκών, καθώς οι νότιοι άνεμοι πάνω από την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τη Βόρεια Αφρική, δημιουργούν συνθήκες εμφάνισης αφρικανικής σκόνης και κατά συνέπεια λασποβροχών, σε μεγάλο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, με τη χώρα μας να μην αποτελεί εξαίρεση.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, έως και την Πέμπτη η κατάσταση στην Ελλάδα, αναφορικά με τους ανέμους στη μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Αποτέλεσμα είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια η εκδήλωση λασποβροχών κατά τόπους.

Αρχικά και έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 08/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01 οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.

lasovroxes.jpg

Αναλυτικά η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αύριο Τρίτη 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 07-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 08-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Παρασκευή 09-01-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29WHAT THE FACT

Δύο φλογερά άστρα πέρασαν κοντά από τον Ήλιο και άλλαξαν τη «γειτονιά» του ηλιακού συστήματος

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός νεαρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα αγροτικά μπλόκα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Δεν πρόλαβα να σου πω "ευχαριστώ"» - Συγκινεί το «αντίο» της Μαρίας Δεναξά

11:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πίθηκος προκάλεσε ζημιές σε κατάστημα με κιθάρες - Εντοπίστηκε μετά από ώρες

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Critics Choice Awards 2026: Από τον Ντι Κάπριο στον Σαλαμέ - Όλοι οι νικητές της λαμπερής βραδιάς

11:01LIFESTYLE

North West: Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έβαλε μαύρες θήκες στα δόντια και κολιέ με διαμαντένια νεκροκεφαλή

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κοκτέιλ» αφρικανικής σκόνης και λασποβροχών - Πώς θα εξελιχθούν, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

10:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση MH370: Ειδικός αποκαλύπτει κρίσιμο στοιχείο που ίσως λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - «Ένας άνθρωπος που δίδασκε αξιοπρέπεια και αγαπούσε τους νέους συναδέλφους»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο: Οι διάσημοι κρατούμενοι, η βία και οι απάνθρωπες συνθήκες

10:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Επιχορήγηση €4,4 εκατ. και 450 νέες θέσεις ΔΕΠ σε 5 κορυφαία ελληνικά ΑΕΙ για το 2026

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Άουσβιτς

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους στη Θεσσαλία - Κλείνει η αερογέφυρα – Έρχεται νέο 48ωρο αποκλεισμών

10:14LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκαλύπτει τι ζητάει από έναν άνδρα μετά τον Μπεν Άφλεκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός νεαρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλακή όπου κρατείται ο Μαδούρο: Οι διάσημοι κρατούμενοι, η βία και οι απάνθρωπες συνθήκες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Δεν πρόλαβα να σου πω "ευχαριστώ"» - Συγκινεί το «αντίο» της Μαρίας Δεναξά

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

11:01LIFESTYLE

North West: Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έβαλε μαύρες θήκες στα δόντια και κολιέ με διαμαντένια νεκροκεφαλή

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ