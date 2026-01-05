Γιάννης Βογιατζής: «Έχω ενέργεια για ζωή, είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου»

Για την σχέση του με τον χρόνο, την δουλειά του και την ενέργεια που έχει για τη ζωή μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Βογιατζής, λίγες ημέρες αφότου έκλεισε τα 100 έτη ζωής.

«Τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου. Έχω ενέργεια για ζωή, γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί αν το σκέφτομαι, θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά», πρόσθεσε.

«Προσπαθώ να μην νιώθω την ηλικία μου, γιατί στεναχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν», κατέληξε ο Γιάννης Βογιατζής.

