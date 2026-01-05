Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός νεαρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη της Χαλκίδας, αφού άνδρας νεαρής ηλικίας έπεσε από την υψηλή γέφυρα και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, το τραγικό περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης