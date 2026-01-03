Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρό άτομο από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

Οι πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο δυστυχώς επαληθεύτηκαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρό άτομο από πυρκαγιά σε μονοκατοικία
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στη Ραφήνα, στην περιοχή Αγία Μαγδαληνή, καθώς ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο που εγκλωβίστηκε εντός της οικίας.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, όταν η μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχείρησαν οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Ραφήνα, τη Νέα Μάκρη, το Νέο Βουτζά, τον Μαραθώνα και την Παλλήνη, ενώ η κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δυστυχώς λίγο αργότερα εντοπίστηκε το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.

