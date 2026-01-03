Φωτιά σε μονοκατοικία στη Ραφήνα - Πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στη Ραφήνα, στην περιοχή Αγία Μαγδαληνή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα άτομο είναι εγκλωβισμένο εντός της κατοικίας.



Το περιστατικό εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, όταν η μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, αναφέροντας ότι ενδέχεται να υπάρχει εντός της οικίας εγκλωβισμένο άτομο, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τις έρευνες των πυροσβεστών.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Ραφήνα, τη Νέα Μάκρη, το Νέο Βουτζά, τον Μαραθώνα και την Παλλήνη, ενώ η κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.



Φωτογραφίες από τη μονοκατοικία που τυλίχτηκε στις φλόγες



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.



