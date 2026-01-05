Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

Το 2026 αποδεικνύεται γενναιόδωρο για τους μαθητές, καθώς περιλαμβάνει τρία σχολικά τριήμερα και αρκετές ημέρες με κλειστά σχολεία λόγω αργιών

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς
Αρχείου - Eurokinissi
Με την ολοκλήρωση των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι μαθητές στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα καθίσουν ξανά στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, οπότε και επανεκκινεί η εκπαιδευτική διαδικασία, έπειτα από διάλειμμα 16 ημερών χωρίς μαθήματα.

Βάσει του σχολικού κανονισμού, τα σχολεία παραμένουν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο περιλαμβάνονται τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου). Έτσι, το πρώτο κουδούνι του νέου έτους θα χτυπήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8 Ιανουαρίου

Παραδοσιακά, η επανέναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται μετά το τέλος του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου), ενώ η 7η Ιανουαρίου θεωρείται ενδιάμεση ημέρα, λόγω του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη. Επιπλέον, συνυπολογίζεται και η εορτή των Χριστουγέννων από τους παλαιοημερολογίτες την ίδια ημερομηνία.

Σχολικές αργίες και μαθητικά τριήμερα το 2026

Το ημερολόγιο του 2026 περιλαμβάνει αρκετές αργίες και τριήμερα που προσφέρουν πολύτιμες «ανάσες» από το σχολικό πρόγραμμα. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι «χάνουν» δύο αργίες, καθώς τόσο η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) όσο και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου 2026) «πέφτουν» Σάββατο. Για τους μαθητές, ωστόσο, δεν προκύπτει καμία... «απώλεια», γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα τρία τριήμερα που τους περιμένουν μέσα στη χρονιά.

Όλες οι σχολικές αργίες έως το τέλος Ιουνίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Το πρώτο σχολικό τριήμερο της χρονιάς διαμορφώνεται στις 23 Φεβρουαρίου.

25η Μαρτίου: Η εθνική επέτειος της Επανάστασης του 1821 «πέφτει» Τετάρτη. Η καθιερωμένη σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Το Πάσχα εορτάζεται φέτος στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με την επιστροφή των μαθητών να γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ακόμη ένα τριήμερο.

Αγίου Πνεύματος: Η αργία του Αγίου Πνεύματος το 2026 είναι την 1η Ιουνίου, προσφέροντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο λίγο πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Στις σχολικές αργίες θα πρέπει να προστεθούν και η εορτή του Πολιούχου της περιοχής όπου εδρεύει το σχολείο, καθώς και η τοπική εθνική εορτή. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της σχολικής χρονιάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

