Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/1) η κλήρωση 3010 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 6, 14, 15, 22, 27 και Τζόκερ ο αριθμός 15.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 9.000.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
