Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/1) η κλήρωση 3010 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 6, 14, 15, 22, 27 και Τζόκερ ο αριθμός 15.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
