Η αποκαλυπτική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι στη Ρώμη

Snapshot Η Κιάρα Φεράνι παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας του οίκου Valentino στο Palazzo Barberini της Ρώμης.

Φορούσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο δαντελένιο φόρεμα με διαφάνειες που αποκάλυπταν το εσώρουχό της. Snapshot powered by AI

Η Κιάρα Φεράνι βρέθηκε στη Ρώμη για την επίδειξη μόδας του οίκου Valentino, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Palazzo Barberini.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας «έκλεψε» τα βλέμματα με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα από δαντέλα. Το διαφανές σχέδιο του φορέματος άφηνε να διακρίνεται το εσώρουχό της.

https://www.instagram.com/p/DV0kiBjiKrX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εμφάνισή της αλλά και από την ατμόσφαιρα της επίδειξης μόδας. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ο Βαλεντίνο στη Ρώμη. Ευχαριστώ Αλέσαντρο Μισέλ που έφερες το όραμα και τη μαγεία σου σε ένα από τα πιο όμορφα παλάτια της Ρώμης, το Palazzo Barberini. Ένιωσα μέρος μιας πολύ μοναδικής στιγμής».

