Αθώα η Κιάρα Φεράνι για το σκάνδαλο «Pandorogate»

Η Κιάρα Φεράνι απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κακουργηματικής απάτης στο λεγόμενο σκάνδαλο «Pandorogate», με απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης την Τετάρτη (14/1).

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για παραπλανητική διαφήμιση που συνδεόταν με την προώθηση του χριστουγεννιάτικου γλυκού pandoro — πολυτελή μπριός πασπαλισμένα με ζάχαρη — το 2022, καθώς και πασχαλινών αυγών που πωλήθηκαν το 2021 και το 2022.

Η Κιάρα Φεράνι μετά την αθώωσή της από την ιταλική δικαιοσύνη για το σκάνδαλο «Pandorogate» / AP

Οι εισαγγελείς, οι οποίοι είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 20 μηνών, υποστήριξαν ότι οι καταναλωτές πίστευαν πως οι αγορές τους θα στήριζαν φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ στην πραγματικότητα οι δωρεές είχαν ήδη πραγματοποιηθεί και δεν συνδέονταν με τις πωλήσεις. Η Φεράνι αρνήθηκε κάθε αδίκημα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δικαστής Ilio Mannucci απέρριψε την ποινή που πρότειναν οι εισαγγελείς και αναταξινόμησε την κατηγορία σε απλή απάτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA.

Δεδομένου ότι η Codacons είχε αποσύρει την αγωγή πριν από περίπου ένα χρόνο μετά από συμφωνία αποζημίωσης με την influencer, ο δικαστής διέταξε «την απαλλαγή λόγω παραγραφής του αδικήματος».

Η κατηγορία ζητούσε ποινή ενός έτους και 8 μηνών για «προεξέχοντα ρόλο» της Φεράνι στις εμπορικές εκστρατείες της στα κοινωνικά δίκτυα, λόγο απάτης με «μεγάλη διάδοση». Η Φεράνι, η οποία μετρά 28 εκατομμύρια ακόλουθους στο κοινωνικό δίκτυο Instagram, δήλωσε πάντα αθώα, υποστηριζόμενη μια περίπτωση παραπλανητικής διαφήμισης, κάνοντας μάλιστα λόγω για επικοινωνιακά λάθη και για κανένα δόλο.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Οικονομικών Αρχών, μεταξύ του 2021 και του 2022 η Κιάρα Φεράνι αποκόμισε από τις ανωτέρω δραστηριότητες κέρδη ύψους περίπου 2,2 εκατομμυρίων Ευρώ. Στον απόηχο του σκανδάλου, η ίδια κατέβαλε αποζημιώσεις και δωρεές ύψους περίπου 3,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Κιάρα Φεράνι δήλωσε συγκινημένη, ευχαριστώντας θερμά όλους όσοι τη στηρίζουν και την ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

