Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

Η Κιάρα Φεράνι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω.

Η influencer έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram δείχνοντας πώς πέρασε 48 ώρες στην Κω.

Ποζάροντας στο φωτογραφικό φακό, η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στην παραλία με κίτρινο μπικίνι, τις βόλτες στα νησιά και τα ταβερνάκια στα οποία απόλαυσε φαγητό.

Η ίδια μένει σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο με πισίνα το οποίο φωτογράφισε και δημοσίευσε στο Instagram.

Δες όλες τις φωτογραφίες:

Λάτρης της χώρας μας, η Ιταλίδα influencer επισκέπτεται από μικρή την Ελλάδα μαζί με τις αδελφές της, ενώ το περσινό καλοκαίρι είχαν απολαύσει τις διακοπές τους στη Μύκονο.