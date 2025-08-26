Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο
Η Ιταλίδα influencer βρίσκεται στην Κω
Η Κιάρα Φεράνι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω.
Η influencer έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram δείχνοντας πώς πέρασε 48 ώρες στην Κω.
Ποζάροντας στο φωτογραφικό φακό, η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στην παραλία με κίτρινο μπικίνι, τις βόλτες στα νησιά και τα ταβερνάκια στα οποία απόλαυσε φαγητό.
Η ίδια μένει σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο με πισίνα το οποίο φωτογράφισε και δημοσίευσε στο Instagram.
Δες όλες τις φωτογραφίες:
Λάτρης της χώρας μας, η Ιταλίδα influencer επισκέπτεται από μικρή την Ελλάδα μαζί με τις αδελφές της, ενώ το περσινό καλοκαίρι είχαν απολαύσει τις διακοπές τους στη Μύκονο.
