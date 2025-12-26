Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας

Κλειστά θα παραμείνουν τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω πανελλαδικής απεργίας που έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με τη στήριξη όλων των σωματείων εργαζομένων στο χώρο του θεάτρου καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον θεατρικό χώρο και σχετίζεται με τη διεκδίκηση υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τη στήριξή της στην απεργιακή κινητοποίηση των ηθοποιών εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μουσικών, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματα για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφορούν συνολικά τον χώρο του θεάματος – ακροάματος.

Η επίσημη δήλωσή τους:

Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Να σταματήσει το αίσχος των ατομικών συμβάσεων που υπαγορεύονται από τους εργοδότες με το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζόμενων. Να σταματήσει το αίσχος της κακοπληρωμένης, ακόμα και απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, να σταματήσει να θεωρείται αυτονόητο το ότι οι πρόβες δεν είναι εργασία, δεν πληρώνονται και δεν ασφαλίζονται.

Απαιτούμε αμοιβές που να καλύπτουν την ανάγκη επιβίωσης μας, να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε δυο και τρεις δουλειές και μάλιστα εκτός κλάδου προκειμένου να μπορούμε να ασχολούμαστε με την τέχνη μας. Να μας εξασφαλίζουν χρόνο για την μελέτη και την εμβάθυνση στην Τέχνη μας αλλά και ελεύθερο χρόνο για να έχουμε κοινωνική ζωή, να μπορούμε να συμμετέχουμε στα κοινά.

Η κυβέρνηση η οποία πριν λίγες μέρες πανηγύριζε για την ψευδεπίγραφη «επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων» μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, σήμερα στέκεται φανερά στο πλευρό των θεατρικών επιχειρήσεων. Η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία που κήρυξε το σωματείο των εργαζόμενων του ΚΘΒΕ.

Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της επαίσχυντης συμφωνίας που συνυπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας Κεραμέως μαζί με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο. Δεν εκχωρούμε την διαπραγμάτευση των όρων εργασίας και αμοιβής μας στο αντεργατικό μέτωπο κυβέρνησης-εργοδοσίας-ηγεσίας ΓΣΕΕ.

Η νίκη των ηθοποιών θα ανοίξει τον δρόμο για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και για τους μουσικούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Στην μάχη της απεργίας θα κριθεί εάν θα επιβληθεί το δίκιο μας επάνω στον φόβο ή το αντίστροφο.

Διαβάστε επίσης