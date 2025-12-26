Τζένιφερ Άνιστον: Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση με τον σύντροφό της

Η ηθοποιός μοιράστηκε οικογενειακές και προσωπικές στιγμές από τις γιορτές, έχοντας στο πλευρό της τον Τζιμ Κέρτις

Τζένιφερ Άνιστον: Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση με τον σύντροφό της

Η Τζένιφερ Άνιστον

Μία ζεστή και προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Τζένιφερ Άνιστον, γιορτάζοντας τα πρώτα της Χριστούγεννα με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις.

Την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου, η 56χρονη σταρ της σειράς The Morning Show ανάρτησε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις γιορτές, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα σκυλάκια της, στενοί φίλοι, αλλά και ο σύντροφός της, ο 50χρονος υπνοθεραπευτής Τζιμ Κέρτις.

https://www.instagram.com/p/DStIq1VkrmT/

Σε μία από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες, ο Κέρτις φαίνεται να παίζει με ένα μωρό, ενώ η Άνιστον συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Σας στέλνω ΟΛΗ μου την αγάπη. Καλές γιορτές!».

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του τον Νοέμβριο μέσω Instagram, περίπου τέσσερις μήνες μετά τις πρώτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι είναι μαζί.. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άνιστον και ο Κέρτις βρίσκονταν ήδη σε φάση προγραμματισμού για τις πρώτες τους κοινές γιορτές.

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, πηγή κοντά στην ηθοποιό δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE:
«Η Τζεν λατρεύει αυτή την εποχή του χρόνου. Οι γιορτές είναι όταν χαλαρώνει, απολαμβάνει πραγματικά το σπίτι της και περνά χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά. Είναι πολύ ευτυχισμένη που τις περνά φέτος με τον Τζιμ».

