Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη σχέση της με τον «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του γοητευτικού υπνωτιστή του Χόλιγουντ και «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις και πλέον δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει. Μετά από μήνες φημολογίας, η σταρ από τα «Φιλαράκια» κοινοποίησε μια γλυκιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της στην αγκαλιά του 50χρονου Τζιν Κέρτις για να τιμήσει τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Αγαπημένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, μαζί με ένα emoji με κόκκινη καρδιά. Ο Κέρτις σχολίασε τη φωτογραφία με ένα emoji με ένα φιλί.

Στην φωτογραφία που «ανέβασε» στο Instagram, οι δυο τους δείχνουν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, ενώ βρίσκεται σε μία νυχτερινή τους έξοδο που έγινε για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τζιμ Κέρτις, ο οποίος έγινε 50 ετών. Η ηθοποιός -η οποία ήταν παντρεμένη στο παρελθόν με τον 61χρονο Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005, και τον 54χρονο Τζάστιν Θερού από το 2011 έως το 2017- πυροδότησε φήμες για τον νέο της έρωτα με τον Κέρτις όταν εθεάθησαν σε διακοπές στη Μαγιόρκα της Ισπανίας , το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου.

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πήγαν τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο πρόσφατα, όταν εκείνος την υποστήριξε στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του δράματος της στο Apple TV+, The Morning Show. Η 56χρονη ηθοποιός πρόσφατα μίλησε για την 20χρονη μυστική μάχη της να αποκτήσει παιδί, με έναν οπαδό της να γράφει στη νέα της ανάρτηση: «Αυτή η εκδοχή σου είναι η αγαπημένη μου! Υγιής, ευτυχισμένη, επιτυχημένη και ερωτευμένη! Πραγματικά σου αξίζει αυτό, Τζεν!»

Η φίλη της, η Έιμι Σούμερ, έγραψε: «Όμορφο ζευγάρι. Θεραπευτικοί ευγενικοί άγγελοι». Η Ολίβια Μαν και η Λέσλι Μαν άφησαν και οι δύο emoji σε σχήμα καρδιάς στην ανάρτηση. Ένας άλλος πρόσθεσε, «Είστε πολύ χαριτωμένοι παιδιά».

Η φωτογραφία φαινόταν να τραβήχτηκε στο πάρτι γενεθλίων του Κέρτις. Κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο, ανακεφαλαιώνοντας μερικές στιγμές από το πάρτι, αν και δεν συμπεριέλαβε καμία φωτογραφία της Άνιστον. «50 και νιώθω καλά! Ανακεφαλαίωση γενεθλίων, μέρος 1ο. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη. Είμαι τόσο ευγνώμων για εσάς, φίλοι μου, οικογένεια και κοινότητά μου», έγραψε στη λεζάντα.

Αυτό έρχεται μετά από ένα σπάνιο σχόλιο που έκανε πρόσφατα ο ίδιος για τον έρωτά τους. Αυτή την εβδομάδα συμμετείχε σε μια συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων όπου απάντησε στην ερώτηση ενός θαυμαστή: «Πώς να βρεις την αγάπη στα 42;». Απάντησε λέγοντας: «Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση, όπως τη βρίσκεις και στα 22 και 32 σου, αλλά με περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη εμπειρία και περισσότερη αυθεντικότητα».

«Δεν είσαι μεγάλος/η. Αγάπα πρώτα τον εαυτό σου και αναγνώρισε ότι είσαι στην τέλεια ηλικία. Και ότι η ζωή δεν τελειώνει στα 42. Όταν είσαι 62 και 72 ετών, θα κοιτάς πίσω στα 42 και θα εύχεσαι να ήσουν σε αυτή την ηλικία.»

Ο Κέρτις είναι life coach και «γκουρού» της αγάπης, και περιγράφει τον εαυτό του ως «μεταμορφωτικό coach και υπνοθεραπευτή». Τον περασμένο μήνα, η Άνιστον μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που ανακεφαλαίωναν το καλοκαίρι της - συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας που φαινόταν να απεικονίζει τον νέο της σύντροφο. «Ξεκινήστε λοιπόν τώρα. Βγείτε έξω, ανοιχτείτε στην αγάπη. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στα μάτια και χαμογελάστε. Συνδεθείτε με ανθρώπους και, το πιο σημαντικό, αγαπήστε τον εαυτό σας. Όταν αγαπάτε τον εαυτό σας, θα μαγνητίσετε περισσότερη αγάπη προς το μέρος σας.»

Τον Ιούλιο, η Άνιστον και ο Κέρτις εθεάθησαν σε ένα γιοτ καθώς έκαναν διακοπές μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, με τον Μπέιτμαν, τη σύζυγό του και άλλους φίλους. «Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί, και αν χρειαστεί να είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, μιλάνε συνέχεια στο τηλέφωνο. Είναι τόσο σέξι και δυναμικοί, είναι τρελό», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail στα τέλη Αυγούστου.«Το εκπληκτικό είναι ότι τα πάνε πολύ καλά επειδή έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, η θεραπεία και τα σκυλιά» πρόσθεσε.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, τι έχω περάσει για να κάνω παιδί»

Η Άνιστον τον ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Τον Αύγουστο του 2023, μίλησε ανοιχτά για τη μακροπρόθεσμη επίδραση που είχε στην ερωτική της ζωή το πικρό διαζύγιο των γονιών της το 1980. Μιλώντας στο περιοδικό WSJ παραδέχτηκε ότι οι «δύσκολες» εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δεν της επέτρεπαν να λέει εύκολα το «ναι». «Νομίζω ότι ήταν πάντα λίγο δύσκολο για μένα στις σχέσεις, επειδή ήμουν πραγματικά κάπως μόνη», εξήγησε. Παραδέχτηκε ότι ένιωθε «πιο εύκολο» να είναι μόνη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα ότι έδωσε μια 20χρονη μυστική μάχη για να αποκτήσει παιδί. Σε μία μια σπάνια συνέντευξη στο τεύχος Νοεμβρίου του Harper's Bazaar, αναφέρθηκε στο ψευδές αφήγημα ότι δεν ήθελε να γίνει μητέρα επειδή είναι «εγωίστρια εργασιομανής». Είπε: «Δεν γνώριζαν την ιστορία μου ή τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω οικογένεια, επειδή δεν βγαίνω έξω και δεν ανακοινώνω τα ιατρικά μου προβλήματα». Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά φτάνει μία στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια – την αφήγηση για το πώς δεν θα κάνω μωρό, δεν θα κάνω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής.»

Η Άνιστον ήταν παντρεμένη με τον Πιτ από το 2000 έως το 2005. Χώρισαν αφότου γνώρισε την ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Το 2022, η Τζένιφερ αποκάλυψε με τραγικό τρόπο ότι είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς την εξωσωματική γονιμοποίηση - και παραδέχτηκε ότι εύχεται να είχε καταψύξει τα ωάριά της χρόνια νωρίτερα. «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος της γέννησης μωρού», είχε πει τότε η Τζένιφερ.

«Στα τέλη της δεκαετίας των 30, 40, είχα περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, και αν δεν τα περνούσα αυτά, δεν θα είχα γίνει ποτέ αυτό που ήταν γραφτό να είμαι. Προσπαθούσα να μείνω έγκυος. Όλα αυτά τα χρόνια και τα χρόνια των προσπαθειών. Ήταν πραγματικά δύσκολο. Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μου έλεγαν. Έκανα τα πάντα για αυτό.»

«Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει: "Καταψύξτε τα ωάριά σας. Κάντε στον εαυτό σας μια χάρη." Απλώς δεν το σκέφτηκα. Έτσι, να 'μαι σήμερα. Το πλοίο σάλπαρε. Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα.» Η Τζένιφερ ήταν 35 ετών όταν χώρισε από τον Μπραντ και προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ισχυρισμός ότι την άφησε επειδή δεν ήθελε να κάνει παιδί ήταν «απόλυτο ψέμα».

