Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

Η Τζένιφερ Άνιστον, γνωστή για την νεανική της εμφάνιση και το γυμνασμένο της σώμα, μίλησε ανοιχτά για τις ιατρικές επεμβάσεις που έχει κάνει σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Glamour.

Η Άνιστον δεν ήταν μόνη της στην συνέντευξη, καθώς μαζί της ήταν και οι συμπρωταγωνίστριές της στην εκπομπή «The Morning Show», Ρις Γουίδερσπουν, Μαριόν Κοτιγιάρ, Κάρεν Πίτμαν και Νικόλ Μπεχάρι.

Glamour - Jennifer Aniston

Η Τζένιφερ Άνιστον με τις Ρις Γουίδερσπουν, Μαριόν Κοτιγιάρ, Κάρεν Πίτμαν και Νικόλ Μπεχάρι, στο εξώφυλλο του περιοδικού Glamour

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ενώ συζητούσε με την Κοτιγιάρ, η Άνιστον παραδέχτηκε ότι έχει κάνει «περιποιήσεις προσώπου, λέιζερ και όλα αυτά τα καλά πράγματα». Ωστόσο, η 56χρονη σταρ δεν αναφέρθηκε σε κάποια πλαστική επέμβαση, αν και πέρυσι εθεάθη έξω από το ιατρείο ενός πλαστικού χειρουργού στο Κονέκτικατ με τη φίλη της Σάντρα Μπούλοκ.

Το θέμα της διατήρησης της νεανικής της εμφάνισης προέκυψε όταν η Άνιστον ερωτήθηκε για το γήρας. Αλλά η 49χρονη Κοτιγιάρ παρενέβη λέγοντας ότι η Ανιστον την έκανε να νιώσει δυνατή απέναντι στο γήρας. «Αυτό σημαίνει πολλά για μένα», απάντησε η Τζένιφερ.

«Δεν είχαμε τέτοια πρότυπα όταν μεγαλώναμε εμείς. Και νομίζω ότι όσον αφορά το να γερνάς με χάρη, έχω μια αστείρευτη πηγή αισιοδοξίας και θετικότητας. Αποκαλέστε το νεότητα αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι όλα ξεκινούν από το πώς αγαπάμε το σώμα μας και αν αγαπάμε το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν θα πω ότι δεν κάνω περιποιήσεις προσώπου και λέιζερ και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Εννοώ, φροντίζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν, αλλά είπε ότι δεν ήταν για εκείνη και ότι αντ' αυτού, κάνει ενέσεις πεπτιδίων και θεραπείες προσώπου με σπέρμα σολομού, οι οποίες «λειτουργούν πραγματικά», όπως είχε δηλώσει πέρυσι στον Jimmy Kimmel.

Το 2007, η ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό «People» ότι έχει κάνει ρινοπλαστική, όχι για να αλλάξει το σχήμα της μύτης της, αλλά για θέμα υγείας.

