Τζένιφερ Άνιστον: «Θρηνούσαμε τον Μάθιου Πέρι για αρκετό καιρό πριν πεθάνει»

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τον Μάθιου, όταν μπορούσαμε αλλά φαίνεται ότι τον θρηνούσαμε για πολύ καιρό γιατί η μάχη με τις εξαρτήσεις του ήταν πολύ δύσκολη για εκείνον», λέει η Τζένιφερ Ανιστον σε συνέντευξή της στο Vanity Fair για τον πρόωρο χαμό του συμπρωταγωνιστή της στα «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι. «Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται για εμάς αλλά και τους θαυμαστές της σειράς, σε μια άκρη του μυαλού μου νιώθω καλύτερα που έφυγε ο Μάθιου. Νιώθω καλύτερα γιατί απαλλάχθηκε από όλο αυτόν τον πόνο που ένιωθε», υπογράμμισε η Τζένιφερ Ανιστον.

Δείτε την ανάρτηση του Vanity Fair με την φωτογράφηση της Τζένιφερ Άνιστον:

Όταν ο Μάθιου Πέρι πέθανε στο σπίτι του από την κεταμίνη που είχε καταναλώσει, η Τζένιφερ Ανιστον ανέβασε μια εκτενή ανάρτηση λέγοντας ότι ο θάνατός του την πλήγωσε βαθιά και της πυροδότησε συναισθήματα που δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν. «Όλοι βιώνουμε απώλειες σε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Απώλειες ανθρώπων ή σχέσεων. Αλλά το να είσαι σε θέση να βιώσεις την απώλεια και το πένθος, είναι κάτι που σου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσεις τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησες με το αγαπημένο σου πρόσωπο», είχε πει.

Ο προσωπικός γιατρός του Μάθιου Πέρι, Σαλβαδόρ Πλαθένσια κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση και η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Η αποκαλούμενη «Βασίλισσα της κεταμίνης», Τζάσβιν Σάνγκα, που κατηγορείται ότι παρείχε την μοιραία δόση στον Μάθιου Πέρι, θα δικαστεί αργότερα αυτό τον μήνα.