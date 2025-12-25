Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με την αγωνία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του, και οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Την Τρίτη (23/12), οι Αρχές, αξιολογώντας μαρτυρία εργαζομένης σε σούπερ μάρκετ που ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, έσπευσαν στο κατάστημα προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Μαζί στο κατάστημα βρέθηκε και η μητέρα του 33χρονου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν ήταν ο νεαρός γιατρός αυτός που καταγράφηκε από τις κάμερες.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

