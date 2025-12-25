Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

Την Τρίτη (23/12), οι Αρχές, αξιολογώντας μαρτυρία εργαζομένης σε σούπερ μάρκετ που ανέφερε ότι ο νεαρός γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, έσπευσαν στο κατάστημα προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο 33χρονος

Newsbomb

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ
Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει εξαφανιστεί από τις 7 Δεκεμβρίου.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με την αγωνία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του, και οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές για το πού εθεάθη τελευταία φορά, να αξιολογούνται.

Την Τρίτη (23/12), οι Αρχές, αξιολογώντας μαρτυρία εργαζομένης σε σούπερ μάρκετ που ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, έσπευσαν στο κατάστημα προκειμένου να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Μαζί στο κατάστημα βρέθηκε και η μητέρα του 33χρονου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν ήταν ο νεαρός γιατρός αυτός που καταγράφηκε από τις κάμερες.

«Δεν βρήκαν τίποτα, λεπτομέρειες όμως δεν ξέρω, πώς και τι. Δυστυχώς δεν έχουμε (νέα). Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βρέθηκε λύση στο πρόβλημα προσωρινής μετεγκατάστασης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι περιλαμβάνει το κοινό σχέδιο ΗΠΑ-Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου - Αβέβαιη η στάση της Μόσχας

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι νέοι συντελεστές βαρύτητας - Τι αλλάζει στα εξεταζόμενα μαθήματα

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

06:40LIFESTYLE

Το «Survivor» έρχεται στον ΣΚΑΪ και αλλάζει η βραδινή ζώνη – Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα: Ήθη και έθιμα σε όλη την Ελλάδα - Πού στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα για τους αγρότες – Εύχονται «καλές γιορτές» και δηλώνουν αμετακίνητοι στον αγώνα τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα και πότε θα εξασθενήσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Σήμερα η κορυφαία εορτή των Χριστουγέννων - Ποιοι γιορτάζουν

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικη καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια – Το «ατμοσφαιρικό ποτάμι» προκαλεί κατολισθήσεις και εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα και πότε θα εξασθενήσουν

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Εικόνες καταστροφής από την καταρρακτώδη βροχή - Αυτοκίνητα επέπλεαν στο νερό

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνι: Μιλά για τη ζωή της - Θυμάμαι το καλοκαίρι στην παραλία, εκείνος βουτούσε στην πισίνα με το κοστούμι του

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή Ζελένσκι: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Οικοδόμος του Θεού» κατασκευάζει τον μεγαλύτερο Χριστό στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ