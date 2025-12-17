Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Αλέξη - Άφαντος ο γιατρός από τις 7 Δεκεμβρίου

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και μέρες.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις που λαμβάνουν μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου εξακολουθούν να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου Χανίων, με την αγωνία για την τύχη του κορυφώνεται.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα 24ωρα έγινε γνωστό ότι ένα πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του 33χρονου γιατρού μέσα στην πόλη των Χανίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα απτό ίχνος ή επιβεβαιωμένο σημάδι που να οδηγεί στον νεαρό γιατρό.

Αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο, στις 7 Δεκεμβρίου. έχει εκδοθεί Silver Αlert. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94μ και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».

