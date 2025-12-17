Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ

«Δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ, αντιθέτως μάς κράτησαν», καταγγέλλουν οι αγρότες – «Τα χρήματα θα πιστωθούν μέχρι το μεσημέρι», απαντά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (12 Δεκεμβρίου 2025).

Αναστάτωση και έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί και πάλι στον αγροτικό κόσμο, καθώς δεκάδες παραγωγοί διαπίστωσαν ότι ενώ δεν πιστώθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις προγραμματισμένες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προχώρησε σε παρακρατήσεις ποσών. «Δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ, αντιθέτως μάς κράτησαν», καταγγέλλουν.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν θέλει διάλογο. Από αυτά τα εκατομμύρια που λέει ότι δίνονται στους αγρότες, εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Βλέπουμε να μας παίρνουν, αντί να δίνουν», μιλώντας σήμερα (17/12) στον ΑΝΤ1.

«Το μόνο σίγουρο είναι πως συνεχίζουμε τον αγώνα. Προφανώς θα κάνουμε γιορτές στον δρόμο», επεσήμανε ακόμη ο κ. Τζέλλας.

«Τα χρήματα θα πιστωθούν μέχρι το μεσημέρι»

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωσε ότι «η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης και τα ποσά της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως έχει διαβεβαιώσει ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τράπεζες.

Το βράδυ της Δευτέρας, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής, πραγματοποιήθηκε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα έχει αναφερθεί και θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

Κόντρα αγροτών – κυβέρνησης με φόντο τις οριστικές αποφάσεις για τα μπλόκα

Ο αγροτικός κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι καθυστερήσεις στις επιστροφές καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. «Πεθαίνουμε», φωνάζουν παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μπλόκων, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα δραστικές αποφάσεις.

Αύριο το μεσημέρι (18/12, 14:00), πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις τόσο για τη συνέχεια ή την παύση των κινητοποιήσεων, όσο και τις τελευταίες δεσμεύσεις της κυβέρνησης διά στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα:

Όπως επανειλημμένα τονίζουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους δεν έχουν ως στόχο να ταλαιπωρήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά να δικαιωθούν. Όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις τους, τις οποίες πρόκειται να ανακοινώσουν μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων συσκέψεων.

Χατζηδάκης για αγρότες: Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα, επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στην αντλία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας από τη Βουλή, στάθηκε το πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους αγρότες, προερχόμενων από την ανακατανομή των πόρων της βασικής ενίσχυσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, μέσα από την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, περίπου 80 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης και των οικολογικών προγραμμάτων προορίζονται για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Παράλληλα, άλλες τόσες χρηματοδοτήσεις θα διατεθούν στους βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς, με σκοπό την ανακούφιση εκείνων σε μία περίοδο μεγάλων δυσκολιών.

Ο αντιπρόεδρος επεσήμανε πως το νέο σύστημα επιβεβαιώνει την κοινωνική ευαισθησία της πολιτικής, στηρίζοντας ουσιαστικά τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στην πρώτη γραμμή της αγροτικής παραγωγής. Βασιζόμενη σε διάλογο με τους αγρότες, η κυβέρνηση προετοιμάζει και επιπλέον πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο μέσω της αντλίας, με αυστηρό έλεγχο για αποφυγή καταχρήσεων.
  • Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.
  • Εισαγωγή νέου συστήματος για την επέκταση της κάλυψης από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, έχουν ήδη καταβληθεί 490 εκατ. ευρώ στους αγρότες και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, φτάνοντας συνολικό ύψος πληρωμών τα 3,8 δισ. ευρώ, όπως επανέλαβε ο κ. Χατζηδάκης.

