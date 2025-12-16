Χατζηδάκης για αγρότες: Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων στην αντλία, πρωτοβουλίες ΔΕΗ για φθηνότερο ρεύμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αποκάλυψε στη Βουλή το πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους αγρότες, προερχόμενων από την ανακατανομή των πόρων της βασικής ενίσχυσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, μέσα από την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης και των οικολογικών προγραμμάτων προορίζονται για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, άλλες τόσες χρηματοδοτήσεις θα διατεθούν στους βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς, με σκοπό την ανακούφισή τους σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών.

Ο αντιπρόεδρος τόνισε πως το νέο σύστημα επιβεβαιώνει την κοινωνική ευαισθησία της πολιτικής, στηρίζοντας ουσιαστικά τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στην πρώτη γραμμή της αγροτικής παραγωγής.

Βασιζόμενη σε διάλογο με τους αγρότες, η κυβέρνηση προετοιμάζει και επιπλέον πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο μέσω της αντλίας, με αυστηρό έλεγχο για αποφυγή καταχρήσεων.

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Εισαγωγή νέου συστήματος για την επέκταση της κάλυψης από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, έχουν ήδη καταβληθεί 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον600 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους, φτάνοντας συνολικό ύψος πληρωμών τα3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε παλαιότερα μέτρα όπως η μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα, η μείωση φορολογικών βαρών, η επιστροφή του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο και η αποζημίωση για τον παγετό “Daniel”. Παράλληλα, ανέφερε την πρώτη καταβολή του Αποζημιωτικού Μέτρου.

Τόνισε πως ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, αλλά η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με τους αγρότες, εκφράζοντας την πρόθεση για κατανόηση και συνεργασία.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί υποβάθμισης της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε επιτεύγματα όπως:

Την ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου μέσω συμφωνίας με τη Chevron.

Την προώθηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο.

Το πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την ΕΕ.

Την υπογραφή ενεργειακών συμφωνιών για υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο.

Στο οικονομικό πεδίο, ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε την επίδραση της ακρίβειας σε όλα τα νοικοκυριά, σημειώνοντας τη διεθνή και πανευρωπαϊκή της διάσταση μετά το2022. Παράλληλα, επισήμανε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», αυξήσεις μισθών και επιδομάτων, καθώς και πρόστιμα για αθέμιτες πρακτικές.

Επιπλέον, υπογράμμισε τις 44 πρωτοβουλίες στήριξης των ενοικιαστών και των νέων στον τομέα της στέγασης, με νέες δράσεις να προγραμματίζονται.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τη μείωση της ανεργίας από18% σε8%, την αύξηση της απασχόλησης κατά 500.000 άτομα, τη μείωση83 φόρων και εισφορών, καθώς και τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους. Αναφέρθηκε επίσης στην εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ως αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Όλη αυτή η πρόοδος φέρει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», κατέληξε ο αντιπρόεδρος.

Διαβάστε επίσης